Объясните, как складывать такие числа например: 7 + корень из 13 7+ корень из 15.... Отв??т не важен....главное объясните

Алгебра
Объясните, как складывать такие числа например: 7 + корень из 13 7+ корень из 15.... Отв??т не важен....главное объясните
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Такие числа вообще нельзя складывать, это как апельсины с солью смешивать. По-моему даже в учебнике то ли 8, то ли 7 по алгебре эта тема есть.
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