Объясните, как вы понимаете слова Альберта Швейцера : "Наша совесть должна пробудиться от сознания того, что чем больше мы превращаемся в сверхлюдей , тем бесчеловечнее мы становимся".

Обществознание
Объясните, как вы понимаете слова Альберта Швейцера : "Наша совесть должна пробудиться от сознания того, что чем больше мы превращаемся в сверхлюдей , тем бесчеловечнее мы становимся".
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Гость:
Нужно быть скромным, добрым и честным. 
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