Объясните, как вы понимаете слова Альберта Швейцера : "Наша совесть должна пробудиться от сознания того, что чем больше мы превращаемся в сверхлюдей , тем бесчеловечнее мы становимся".

Обществознание

Объясните, как вы понимаете слова Альберта Швейцера : "Наша совесть должна пробудиться от сознания того, что чем больше мы превращаемся в сверхлюдей , тем бесчеловечнее мы становимся".

Автор: Гость