Объясните, как вы понимаете слова Альберта Швейцера : "Наша совесть должна пробудиться от сознания того, что чем больше мы превращаемся в сверхлюдей , тем бесчеловечнее мы становимся".
Обществознание
Объясните, как вы понимаете слова Альберта Швейцера : "Наша совесть должна пробудиться от сознания того, что чем больше мы превращаемся в сверхлюдей , тем бесчеловечнее мы становимся".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно быть скромным, добрым и честным.
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