Объясните мне пожалуйста я просто не понимаю умножение с нулями например 3000000 умн??жить на 1000 Объясните мне пожалуйста Я не понимаю Я прошу Объясните

Математика

Объясните мне пожалуйста я просто не понимаю умножение с нулями например 3000000 умн??жить на 1000 Объясните мне пожалуйста Я не понимаю Я прошу Объясните

Автор: Гость