Объясните мне пожалуйста я просто не понимаю умножение с нулями например 3000000 умн??жить на 1000 Объясните мне пожалуйста Я не понимаю Я прошу Объясните
Математика
Объясните мне пожалуйста я просто не понимаю умножение с нулями например 3000000 умн??жить на 1000 Объясните мне пожалуйста Я не понимаю Я прошу Объясните
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3000000*1000=3000000 000 нули добавляй и получишь ответ,я добавил 3 нуля и получилось 3000000000
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