Объясните написание морфем в словах с пропуском букв . ПОМОГИТЕ ПРОШУ. Зарание спасибо Березу н-зывали некопаным бездонным к-лодцем, из которого люди черпают силы, энергию, кр-соту и здоровье. Она обл-дает огромной ц-лительной...

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Объясните написание морфем в словах с пропуском букв . ПОМОГИТЕ ПРОШУ. Зарание спасибо Березу н-зывали некопаным бездонным к-лодцем, из которого люди черпают силы, энергию, кр-соту и здоровье. Она обл-дает огромной ц-лительной силой. Ранней весной на руси девушки умывались холодным березовым соком. Сохр-нилось п-верье, будто береза пом-гает в горе, забирает гол-вную боль, быстро заж-вляет раны. Особая ц-лительная сила у обыкновенного б-резового веника. С ним и поныне ходят в парную баню: он очищает и озд-равливает воздух и тело.

Автор: Гость