Объясните почему: а) при погружении медных предметов в раствор нитрата ртути (II) они становятся как бы «серебряными», а в растворе нитрата цинка поверхность их не изменяется;

Химия

Объясните почему: а) при погружении медных предметов в раствор нитрата ртути (II) они становятся как бы «серебряными», а в растворе нитрата цинка поверхность их не изменяется;

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