Объясните почему: а) при погружении медных предметов в раствор нитрата ртути (II) они становятся как бы «серебряными», а в растворе нитрата цинка поверхность их не изменяется;

Химия
Объясните почему: а) при погружении медных предметов в раствор нитрата ртути (II) они становятся как бы «серебряными», а в растворе нитрата цинка поверхность их не изменяется;
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что более активные металлы вытесняют из растворов солей менее активные, восстанавливают их. Медь активнее ртути, но менее активна, чем цинк.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
5+5*2-10+(6*4+3*3+1:2)=
Ответить
Русский язык
Синичка прилетела нужно подчеркнуть в словах буквы мягких согласных звуков
Ответить
Русский язык
Составьте описание комнаты (любой) в книге хроники нарнии. Оч надо. 30 баллов за отв??т
Ответить
Українська мова
Потрібно вибрати два правильні варіанти відповіді. 11. Позначте рядки із стилістично забарвленими словами. А Веселощі, хлібина, товариство; Б...
Ответить
Физика
Двигатель подъемного крана имеет мощность 1.5 квт. сколько времени потребуется крану для поднятия бетонного блока массой 2 т на высоту 12 м?
Ответить