Объясните почему: а) при погружении медных предметов в раствор нитрата ртути (II) они становятся как бы «серебряными», а в растворе нитрата цинка поверхность их не изменяется;
Химия
Объясните почему: а) при погружении медных предметов в раствор нитрата ртути (II) они становятся как бы «серебряными», а в растворе нитрата цинка поверхность их не изменяется;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что более активные металлы вытесняют из растворов солей менее активные, восстанавливают их. Медь активнее ртути, но менее активна, чем цинк.
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