Объясните почему как чрезмерная так и недостаточная секрециящитовидной железы п??иводит к одинаковым последствиям - гипертрофии органа
Биология
Объясните почему как чрезмерная так и недостаточная секрециящитовидной железы п??иводит к одинаковым последствиям - гипертрофии органа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все просто при недостатке гармонов плохо , а прт их избытке еще хуже
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