Объясните почему как чрезмерная так и недостаточная секрециящитовидной железы п??иводит к одинаковым последствиям - гипертрофии органа

Биология
Объясните почему как чрезмерная так и недостаточная секрециящитовидной железы п??иводит к одинаковым последствиям - гипертрофии органа
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Гость:
Все просто при недостатке гармонов плохо , а прт их избытке еще хуже
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