Объясните, почему при небольшом наклоне доски положенный на её поверхность кирпи?? не движется под действием силы тяжести вниз, а при увеличении угла наклона скользит вниз, хотя на кирпич действует такая же сила тяжести.
Физика
Объясните, почему при небольшом наклоне доски положенный на её поверхность кирпи?? не движется под действием силы тяжести вниз, а при увеличении угла наклона скользит вниз, хотя на кирпич действует такая же сила тяжести.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из-за силы трения, действующая на тело
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