Объясните почему сведения о перенесенных человеком инфекционных заболеваниях являются ценной информацией для врача?
Биология
Объясните почему сведения о перенесенных человеком инфекционных заболеваниях являются ценной информацией для врача?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При оценке сведений в отношении перенесенных инфекционных заболеваний в какой либо мере ставят под сомнение возможность повторного заболевания
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