Объясните почему такие разные на первый взгляд ткани как костная хрящевая кровь жировая относятся к одному типу соединительные ткани
Биология
Объясните почему такие разные на первый взгляд ткани как костная хрящевая кровь жировая относятся к одному типу соединительные ткани
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они образованны соединительной . в этой ткани много межкоеточного вещ-ва . ею выстланы почти все наши внутренности . но обратись и к инету
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика