Объясните почему такие разные на первый взгляд ткани как костная хрящевая кровь жировая относятся к одному типу соединительные ткани

Биология
Объясните почему такие разные на первый взгляд ткани как костная хрящевая кровь жировая относятся к одному типу соединительные ткани
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они образованны соединительной . в этой ткани много межкоеточного вещ-ва . ею выстланы почти все наши внутренности . но обратись и к инету
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