Объясните пословицу-"Счастье не зависит от внешних причин а от нашего отношения к ним." ПЛИЗЗ помогите.

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Во-первых, для каждого человека счастье свое. Поэтому на вопрос "Что такое счастье" не будет единого ответа, для кого-то это деньги, слава, для другого это мир и спокойствие, для третьих это семья. Поэтому каждый человек счастлив по-своему. Например, моё счастье заключается в том, что у моих близких и родных все хорошо, а если на улице будет идти дождь, разве это сможет повлиять на меня? Если ты счастлив, то тебя не будут заботить внешние проблемы. Знакомо слово "оптимист"? Все примерно так. Если ты будешь думать, что все хорошо, то и будет все хорошо. Поэтому стоит всегда быть в хорошем позитивном настроении и счастье всегда будет рядом! Просто нужно уметь его ценить.