Объясните пожалуйста как отличить в неопределенной форме который глагол отвечае?? на вопрос что делать?а какой что сделать? Как это определить. Спасибо
Русский язык
Объясните пожалуйста как отличить в неопределенной форме который глагол отвечае?? на вопрос что делать?а какой что сделать? Как это определить. Спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Что делать? вопрос ставиться когда глагол в настоящем времени. Например (что делать?) играть Что сделать? Вопрос ставится когда глагол в будущем времени. Например(что сделать?) поиграть.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Математика
История
«как вы считаете политические и торговые связи Руси с другими странами ускоряли или замедляли её распад на отдельные земли?»?