Объясните пожалуйста как отличить в неопределенной форме который глагол отвечае?? на вопрос что делать?а какой что сделать? Как это определить. Спасибо

Русский язык
Объясните пожалуйста как отличить в неопределенной форме который глагол отвечае?? на вопрос что делать?а какой что сделать? Как это определить. Спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Что делать?  вопрос ставиться когда глагол в  настоящем времени. Например (что делать?) играть Что сделать? Вопрос ставится когда глагол в будущем времени. Например(что сделать?) поиграть.
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