Объясните пожалуйста как отличить в неопределенной форме который глагол отвечае?? на вопрос что делать?а какой что сделать? Как это определить. Спасибо

Русский язык

Объясните пожалуйста как отличить в неопределенной форме который глагол отвечае?? на вопрос что делать?а какой что сделать? Как это определить. Спасибо

Автор: Гость