Объясните пожалуйста как сравнивать химические вещества ( например у того то выраженны больше (основные,окислительные , восстановительные свойства ) как это определять по перердической системе ?

Гость: Гость:

Возьмем на пример S и O: у серы НеМе свойства выражены слабее, т.к у серы больше число уровней.(Сера стоит в таблице под кислородом, поэтому и число уровней у нее больше. то есть если взять серу и хром, то слабее будет хром!) возьмем на пример S и Cl: у серы НеМе выражены слабее, т.к у серы меньше число валентных электронов( сера в таблице стоит левее хлора, поэтому валентных электронов у нее меньше. то есть если взять фосфор и серу, то сера будет сильнее, т.к число валентных электронов (электроны на внешнем уровне) больше)