Объясните пожалуйста значение этих пословиц 1 Без труда не вынешь и рыбку из пруда 2 Маленькое дело лучше большого безделья 3 кто мало говорит тот больше делает
Литература
Объясните пожалуйста значение этих пословиц 1 Без труда не вынешь и рыбку из пруда 2 Маленькое дело лучше большого безделья 3 кто мало говорит тот больше делает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. для того, чтобы что-то получилось, нельзя сидеть на месте и ничего не делать, а нужно трудиться 2.лучше сделать хоть одно хорошее дело, чем ничего 3.тот человек который слишком много говорит ничего никогда не добьется. Ведь порой человека красит не слово, а дело
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