ОБЪЯСНИТЕ СМЫСЛ ПРИТЧ!!ОЧЕНЬ НАДО!! 1. В Китае жил когда-то учитель дхармы по имени Мастер Фо Инь. У этого учителя был друг по имени Су Донг По (1037–1101 н.э.) — поэт с дурной репутацией из-за своего грубого, вздорного харак...

Литература

ОБЪЯСНИТЕ СМЫСЛ ПРИТЧ!!ОЧЕНЬ НАДО!! 1. В Китае жил когда-то учитель дхармы по имени Мастер Фо Инь. У этого учителя был друг по имени Су Донг По (1037–1101 н.э.) — поэт с дурной репутацией из-за своего грубого, вздорного характера. Однажды поэт сел, изображая из себя Будду. Он спросил учителя дхармы: — На кого я похож? — Ты похож на Будду, — ответил Мастер Фо Инь. Поэт затем сказал: — Ты знаешь, на кого ты похож? Ты похож на кучу дерьма! Мастера дхармы это нисколько не смутило. Он по-прежнему продолжал улыбаться. Потерявший смелость поэт спросил: — Как же это ты не рассердился? Монах ответил: — Тот, кто осознал в себе природу Будды, видит ту же природу Будды в каждом человеке. Тот же, кто полон дерьма, видит каждого другого как кучу дерьма. 2.Моу, сын царя Вэй, пошел к мудрецу Чжуан-цзы за советом. — Вот я стою здесь с тобой, — начал он, — и смотрю на море, на то, как волны разбиваются о камень. Тело мое здесь, но сердцем я далеко отсюда, у городских башен царства Вэй. Как же мне быть? — Цени жизнь, — ответил Чжуан-цзы. — Тот, кто ценит жизнь, презирает выгоду. — Это я знаю, — сказал царевич. — Но я не могу себя побороть. — Если не можешь побороть себя, тогда живи как живется и не насилуй дух, — сказал Чжуан-цзы. — Не уметь себя побороть и притом насильно себя удерживать означает *быть раненным дважды*. А тот, кто *ранен дважды*, долго не проживет. Моу был сыном царя Вэй, владевшего десятью тысячами колесниц. Для него скрыться в пещере среди гор было труднее, чем простолюдину, но хотя он и не обрел Дао, можно сказать, что он кое-что знал о нем.

Автор: Гость