Объясните смысл выражения: огонь силен,вода Сильнее огня,Земля сильнее воды, чело??ек сильнее земли.Согласны ли вы с этим суждением?
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Объясните смысл выражения: огонь силен,вода Сильнее огня,Земля сильнее воды, чело??ек сильнее земли.Согласны ли вы с этим суждением?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да согласен ведь огонь тушит воду, земля засыпает воду , а человек роет змлю
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