Объясните тему по географии с маштабом. Даю 50 баллов. Не скопированное из интернета объяснение, пожалуйста( 6 класс
География
Объясните тему по географии с маштабом. Даю 50 баллов. Не скопированное из интернета объяснение, пожалуйста( 6 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кароче смотри так как большые местности не могут изобразить на лесте А4 к примеру Россию ме же не покажем полностью без уменьшения в розмерах на листе А4. Поэтому создали маштаб . Маштаб изображается как линейка (очень похоже) . На моштабе изображают какието местности ( страны, матереки) в уменьшенном виде . Какой маштаб пишется в низу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика 2 класс. Вычисли значения выражений : (20+35)-8 (47+30)-9 (56+5)-7 (4+38)-6 (72-5)-8 (72-8)-5 Помогите пожайлуста срочно надо
Английский язык
Напиши правильные глаголы в Past Indefinite to visit,to dance, to like,to want и второе задание тоже реш??ть
Литература
Составить небылицу по опорным словам кот-огород,корзина-перинка,кошка-мошка,лета??т-догоняют,сидели-пели.
Математика