Объясните тему по географии с маштабом. Даю 50 баллов. Не скопированное из интернета объяснение, пожалуйста( 6 класс

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Кароче смотри так как большые местности не могут изобразить на лесте А4 к примеру Россию ме же не покажем полностью без уменьшения в розмерах на листе А4. Поэтому создали маштаб . Маштаб изображается как линейка (очень похоже) . На моштабе изображают какието местности ( страны, матереки) в уменьшенном виде . Какой маштаб пишется в низу