Объясните,в какой группе слов мягкий знак обозначает мягкость согласных,а в кокой указывается на имена существительные женского рода 1. СВЯЗЬ БОДРОСТЬ ЖИЗНЬ ЛОВКОСТЬ ОЧЕРЕДЬ 2.ВЕЩЬ ДИЧЬ ТУШЬ РОЖЬ

Русский язык
Объясните,в какой группе слов мягкий знак обозначает мягкость согласных,а в кокой указывается на имена существительные женского рода 1. СВЯЗЬ БОДРОСТЬ ЖИЗНЬ ЛОВКОСТЬ ОЧЕРЕДЬ 2.ВЕЩЬ ДИЧЬ ТУШЬ РОЖЬ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Мягкость; 2) "Щ", "Ч" - всегда мягкие, "Ш", "Ж" - не моут быть мягкими, т.е. указывает на ж. род.
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