Объясните значение пословицы" Где люди ходят, там трава не растёт " относительно Б??ОЛОГИИ!!!Не надо писать типа, люди не берегут природу и блп блабла... Кто-нибудь по нормальному объясните! Пожалуйста

Биология
Объясните значение пословицы" Где люди ходят, там трава не растёт " относительно Б??ОЛОГИИ!!!Не надо писать типа, люди не берегут природу и блп блабла... Кто-нибудь по нормальному объясните! Пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди вытаптывают траву, и они бросают всякий мусор который мешает расти траве. 
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