Объясните значение пословицы" Где люди ходят, там трава не растёт " относительно Б??ОЛОГИИ!!!Не надо писать типа, люди не берегут природу и блп блабла... Кто-нибудь по нормальному объясните! Пожалуйста

Биология

Объясните значение пословицы" Где люди ходят, там трава не растёт " относительно Б??ОЛОГИИ!!!Не надо писать типа, люди не берегут природу и блп блабла... Кто-нибудь по нормальному объясните! Пожалуйста

Автор: Гость