Объясните значение следующих исторических дат и расположите их на оси времени : 1646 , 1740 , 1765 , 1801 , 1814 , 1817 , 1830
История
Объясните значение следующих исторических дат и расположите их на оси времени : 1646 , 1740 , 1765 , 1801 , 1814 , 1817 , 1830
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