Обмен веществ-Главное проявление жизнедеятельности клетки и всего организма,так как в процессе обмена...

Обмен веществ-Главное проявление жизнедеятельности клетки и всего организма,так как в процессе обмена происходит синтез сложных соединений из более простых (анаболизм, или ассимиляция) и расщепление сложных соединений до более простых (катаболизм, или диссимиляция).