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Обмен веществ, связаны со строительством клеточных структур и затратами энергии, называется
Обмен веществ, связаны со строительством клеточных структур и затратами энергии, называется
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Я думаю, это анаболизм.
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