Обмен веществ, связаны со строительством клеточных структур и затратами энергии, называется

Обмен веществ, связаны со строительством клеточных структур и затратами энергии, называется

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Я думаю, это анаболизм.
Похожие вопросы