Обмотка реостата сопротивлением 50 Ом выполнена из медной проволоки ,длинной 400м.Кааова площадь поперечного сечения и деаметр проволоки?удельное электрическое сопротивление м еди pэл =0,017 Ом *мм в квадрате/м.