Обмотка реостата сопротивлением 50 Ом выполнена из медной проволоки ,длинной 400м.Кааова площадь поперечного сечения и деаметр проволоки?удельное электрическое сопротивление м еди pэл =0,017 Ом *мм в квадрате/м.
Обмотка реостата сопротивлением 50 Ом выполнена из медной проволоки ,длинной 400м.Кааова площадь поперечного сечения и деаметр проволоки?удельное электрическое сопротивление м еди pэл =0,017 Ом *мм в квадрате/м.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
R=рL/S S=рL/R=400*0.017*10^-3/50=136 мм^2 R=√136мм^2/3.14=6.6 мм