Обобщи двумя словами понятия акция,облигация,вексель и запиши эти слова в клетках(2 строки по 6 клеток)"

Экономика

Обобщи двумя словами понятия акция,облигация,вексель и запиши эти слова в клетках(2 строки по 6 клеток)"

Автор: Гость