Обобщи двумя словами понятия акция,облигация,вексель и запиши эти слова в клетках(2 строки по 6 клеток)"
Экономика
Обобщи двумя словами понятия акция,облигация,вексель и запиши эти слова в клетках(2 строки по 6 клеток)"
Ответ(ы):
Гость:
Первое слово ценные второе бумаги
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