Обозначь часть слова, в которой пропущена буква.Запиши проверочные слова,вставь буквы.---сн_га,---с_ва,тр_ва,---з_ма,---ш_гать,---ск_зать,---тр_щит,---д_рить,---ос_нь,---в_сна,---б_яться,---с_сна.

Гость: Гость:

СнЕга-снЕг (часть слова-корень снег), сОва-сОвы (часть слова-корень сов), трАва-травы(часть слова-корень трав), зИма-зимы (часть слова-корень зим), шАгать-шАг (часть слова-корень шаг), скАзать-скАзка(часть слова-корень сказ), трЕщит-трЕск(часть слова-корень трещ и трес), дАрить-дАр или подАрок (часть слова-корень дар), осЕнь-осЕнний (часть слова-корень осен), вЕсна-вЁсны (часть слова-корень весн и вёсн), бОяться-бОйся(часть слова-корень бо), сОсна-сОсны(часть слова-корень сосн)