Обозначь дугой количество слогов.снег,красный,,апельсиновый,пушистый,сок,карандаш.составь и запиши словосочетатания с этими словами.

Русский язык
Обозначь дугой количество слогов.снег,красный,,апельсиновый,пушистый,сок,карандаш.составь и запиши словосочетатания с этими словами.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снег,крас-ный,,а-пель-си-но-вый,пу-шис-тый,сок,ка-ран-даш. Первый снег , красный цветок, апельсиновый коктейль, пушистый кот , томатный сок , острый карандаш.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Что означает слово ОРТО?
Ответить
Математика
Найди правило по которому составляет первая схема ,обьясните пожалуйста как это решать ?
Ответить
География
даклад по географии на тему антарктида
Ответить
Русский язык
Подбери и запиши однокоренные слова обозначь орфограммы Москва
Ответить
Биология
Распределите структурные элементы в порядке усложнения организации а)организм ??еловека б)лейкоцит в)кровеносная система г)кровь
Ответить