Обозначь дугой количество слогов.снег,красный,,апельсиновый,пушистый,сок,карандаш.составь и запиши словосочетатания с этими словами.

Русский язык

Обозначь дугой количество слогов.снег,красный,,апельсиновый,пушистый,сок,карандаш.составь и запиши словосочетатания с этими словами.

Автор: Гость