Обозначь дугой количество слогов.снег,красный,,апельсиновый,пушистый,сок,карандаш.составь и запиши словосочетатания с этими словами.
Русский язык
Обозначь дугой количество слогов.снег,красный,,апельсиновый,пушистый,сок,карандаш.составь и запиши словосочетатания с этими словами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снег,крас-ный,,а-пель-си-но-вый,пу-шис-тый,сок,ка-ран-даш. Первый снег , красный цветок, апельсиновый коктейль, пушистый кот , томатный сок , острый карандаш.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика