Обозначь границы предложений. облетели с деревьев листья замерзли лужи ребята по??аботьтесь о своих маленьких друзьях сделайте кормушки для птиц не забудьте приготовить для них кормушки.

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Обозначь границы предложений. облетели с деревьев листья замерзли лужи ребята по??аботьтесь о своих маленьких друзьях сделайте кормушки для птиц не забудьте приготовить для них кормушки.

Автор: Гость