Обозначь границы предложений. облетели с деревьев листья замерзли лужи ребята по??аботьтесь о своих маленьких друзьях сделайте кормушки для птиц не забудьте приготовить для них кормушки.
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Обозначь границы предложений. облетели с деревьев листья замерзли лужи ребята по??аботьтесь о своих маленьких друзьях сделайте кормушки для птиц не забудьте приготовить для них кормушки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначь границы предложений. Облетели с деревьев листья. Замерзли лужи. Ребята, позаботьтесь о своих маленьких друзьях! Сделайте кормушки для птиц! Незабудьте приготовить для них кормушки!.
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