Обозначь падеж имён существительных. Зябнет осинка, дрожит на ветру. Стынет на солнышке, мёрзнет в жару Дайте осинке пальто и ботинки. Надо погреться бедной осине.

Русский язык

Обозначь падеж имён существительных. Зябнет осинка, дрожит на ветру. Стынет на солнышке, мёрзнет в жару Дайте осинке пальто и ботинки. Надо погреться бедной осине.

Автор: Гость