Обозначь падеж имён существительных. Зябнет осинка, дрожит на ветру. Стынет на солнышке, мёрзнет в жару Дайте осинке пальто и ботинки. Надо погреться бедной осине.
Русский язык
Обозначь падеж имён существительных. Зябнет осинка, дрожит на ветру. Стынет на солнышке, мёрзнет в жару Дайте осинке пальто и ботинки. Надо погреться бедной осине.
Ответ(ы):
Гость:
Осинка-Им.п.,На ветру-Пр.п.,На солнышке-Пр.п.,В жару-В.п.,Осинке-Д.п.,Осине-Д.п.
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