Обозначь падеж имён существительных. Зябнет осинка, дрожит на ветру. Стынет на солнышке, мёрзнет в жару Дайте осинке пальто и ботинки. Надо погреться бедной осине.

Русский язык
Обозначь падеж имён существительных. Зябнет осинка, дрожит на ветру. Стынет на солнышке, мёрзнет в жару Дайте осинке пальто и ботинки. Надо погреться бедной осине.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Осинка-Им.п.,На ветру-Пр.п.,На солнышке-Пр.п.,В жару-В.п.,Осинке-Д.п.,Осине-Д.п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпиши из пословиц имена прилагательные с противоположным значением определи их род и число.платье старшей сестры донашивать младшей.маленький каме...
Ответить
Математика
Реши уравнение 5t+30-2t=42
Ответить
Математика
5 5 5=1 расставить знаки 5 5 5=28 расставить знаки Помогите плз
Ответить
Математика
Вычислите: 5/28+3/20
Ответить
Математика
В празднику Наурыз для девочек 3 х классов заказали национальные платья на пошив платья швея израсходовали 4 метров ткани В каждом классе по 15 дев...
Ответить