Обозначь слова цифрами: 1- синоним к слову весёлый 2-антоним к слову весёлый а)радостный( ) б)печальный( ) в)ликующий( ) г)грустный( ) д)задорный( )
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Обозначь слова цифрами: 1- синоним к слову весёлый 2-антоним к слову весёлый а)радостный( ) б)печальный( ) в)ликующий( ) г)грустный( ) д)задорный( )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синоним к слову весёлый это- радостный. Антоним к слову весёлый это- грустный.
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