Обозначь в отрывке паузы,подчеркни слова которые надо выделить. -Серёжа,закрой кл??тку, а то вылетит и убьётся твоя птичка! Не успела она сказать,чиж нашёл дверку,обрадовался,распустил крылышки и полетел через горницу к окошку....

Литература

Обозначь в отрывке паузы,подчеркни слова которые надо выделить. -Серёжа,закрой кл??тку, а то вылетит и убьётся твоя птичка! Не успела она сказать,чиж нашёл дверку,обрадовался,распустил крылышки и полетел через горницу к окошку.Да не видел стекла, ударился о стекло и упал на подоконник.

Автор: Гость