Обозначь в отрывке паузы,подчеркни слова которые надо выделить. -Серёжа,закрой кл??тку, а то вылетит и убьётся твоя птичка! Не успела она сказать,чиж нашёл дверку,обрадовался,распустил крылышки и полетел через горницу к окошку....
Литература
Обозначь в отрывке паузы,подчеркни слова которые надо выделить. -Серёжа,закрой кл??тку, а то вылетит и убьётся твоя птичка! Не успела она сказать,чиж нашёл дверку,обрадовался,распустил крылышки и полетел через горницу к окошку.Да не видел стекла, ударился о стекло и упал на подоконник.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серёжа/,закрой клетку/,а то "вылетит" и "убьётся" твоя птичка!// Не успела она сказать/,чиж "нашёл" дверку,/"обрадовался",/"распустил" крылышки и "полетел" через горницу к окошку.//Да "не видел" стекла,/ "ударился" о стекло и "упал" на подоконник.// /-короткая пауза //-долгая пауза "... "-слово, которое нужно выделить
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