Обозначь в словах ударение подчеркни в двусложных словах буквы которыми обозначены безударные гласные звуки На дворе горой а в избе вода

Русский язык

Обозначь в словах ударение подчеркни в двусложных словах буквы которыми обозначены безударные гласные звуки На дворе горой а в избе вода

Автор: Гость