Обозначь в словах ударение подчеркни в двусложных словах буквы которыми обозначены безударные гласные звуки На дворе горой а в избе вода

Русский язык
Обозначь в словах ударение подчеркни в двусложных словах буквы которыми обозначены безударные гласные звуки На дворе горой а в избе вода
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Гость:
.... ............ ..рпа
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