Обозначение морфеный состав существительных загадка приезд повестка единство десятка

Морфемный состав слова - это корень, приставка, суффикс, окончание. В слове загадка за - приставка, гад - корень, к - суффикс, а - окончание. единство: един - корень, ств - суффикс, о - окончание, приезд при - приставка, езд - корень, окончание нулевое, повестка по - приставка, вест - корень, к - суффикс, а - окончание, десятка: десят - корень, к - суффикс, а - окончание.