Обозначить синими стрелками направление осенних перелетов ласточек и журавлей, красными стрелками обозначить направление весенних перелетов окружающий мир 1 класс рабочая тетрадь стр. 14-15 Плешаков , помогите пожалуйста с реше...

Окружающий мир
Обозначить синими стрелками направление осенних перелетов ласточек и журавлей, красными стрелками обозначить направление весенних перелетов окружающий мир 1 класс рабочая тетрадь стр. 14-15 Плешаков , помогите пожалуйста с решением.
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Гость:
Какой класс?я бы помогла
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