Обозначить синими стрелками направление осенних перелетов ласточек и журавлей, красными стрелками обозначить направление весенних перелетов окружающий мир 1 класс рабочая тетрадь стр. 14-15 Плешаков , помогите пожалуйста с реше...

Окружающий мир

Обозначить синими стрелками направление осенних перелетов ласточек и журавлей, красными стрелками обозначить направление весенних перелетов окружающий мир 1 класс рабочая тетрадь стр. 14-15 Плешаков , помогите пожалуйста с решением.

Автор: Гость