Обозначить части слова-(приставка,корень,суффикс,окончание) скворечник,скворца,скворчиха,скворец,домиком,прилетят

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Обозначить части слова-(приставка,корень,суффикс,окончание) скворечник,скворца,скворчиха,скворец,домиком,прилетят
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Ответ(ы):
Гость:
Скворечник - сквор корень. ник и еч суффикс. скворца - сквор корень.ц суффикс.а окончание. скворчиха - сквор корень.ч и их суффикс. а окончание. скворец - сквор корень.ец суффикс. домиком - дом корень. ик суффикс. ом окончание. прилетят - при приставка. лет корень. ят окончание.
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