Обозначить грамматические основы в каждом предложении, указать чем выражены, прошууууууу помогите 1)Тебя заставили ехать летом на дачу 2)Машу отвели в самую светлую комнату 3) Гриб растёт до того, пока его не н...
Обозначить грамматические основы в каждом предложении, указать чем выражены, прошууууууу помогите 1)Тебя заставили ехать летом на дачу 2)Машу отвели в самую светлую комнату 3) Гриб растёт до того, пока его не найдут 4)Как правило, в этом доме вечером долго не ложились спать 5) В посёлке строят новую школу 6) дорогу посыпали песком
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) заставили ехать(глагол) - сказуемое, 2) отвели(глагол) - сказуемое,3)гриб(существительное) растет(глагол) подлежащее сказуемое, не найдут(глагол) - сказуемое 4) не ложились спать(глагол) - сказуемое 5) строят(глагол) - сказуемое 6) посыпали(глагол) - сказуемое