Обозначить грамматические основы в каждом предложении, указать чем выражены, прошууууууу помогите 1)Тебя заставили ехать летом на дачу 2)Машу отвели в самую светлую комнату 3) Гриб растёт до того, пока его не н...

Обозначить грамматические основы в каждом предложении, указать чем выражены, прошууууууу помогите 1)Тебя заставили ехать летом на дачу 2)Машу отвели в самую светлую комнату 3) Гриб растёт до того, пока его не найдут 4)Как правило, в этом доме вечером долго не ложились спать 5) В посёлке строят новую школу 6) дорогу посыпали песком