Обозначьте главные слова в предложениях. 1)Я был очень рад этой встрече. 2)Сегодня я выиграл в качестве приза -машину! 3)Сходи в магазин за хлебом. 4)Немедленно делай уроки! 5)Как ты относишься к своей маме? 6)Да как ты мог так...

Русский язык

Обозначьте главные слова в предложениях. 1)Я был очень рад этой встрече. 2)Сегодня я выиграл в качестве приза -машину! 3)Сходи в магазин за хлебом. 4)Немедленно делай уроки! 5)Как ты относишься к своей маме? 6)Да как ты мог так поступить со своей подругой?!

Автор: Гость