Обозначьте главные слова в предложениях. 1)Я был очень рад этой встрече. 2)Сегодня я выиграл в качестве приза -машину! 3)Сходи в магазин за хлебом. 4)Немедленно делай уроки! 5)Как ты относишься к своей маме? 6)Да как ты мог так...
Русский язык
Обозначьте главные слова в предложениях. 1)Я был очень рад этой встрече. 2)Сегодня я выиграл в качестве приза -машину! 3)Сходи в магазин за хлебом. 4)Немедленно делай уроки! 5)Как ты относишься к своей маме? 6)Да как ты мог так поступить со своей подругой?!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Был рад. Я выиграл. Сходи. Делай уроки. Ты относишься. Ты мог поступить.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Золотой брусок имеет размеры : Длина 5 см, Ширина 3 см, высота 1 см. Определите его массу. А)3,41кг Б)341г В)0,29кг Г)29г
Английский язык
Use the right forms to complete the sentence. 1) Last week my friend (hear) a new song and liked it a lot. 2) Yesterday mum (feed) my cat in th...
Математика
Куб,сложенный из одинаковых кубиков,начинают разбирать следующим образом:На каждом шаге,все кубики,имеющие соседей,примыкающих к их противоположным...