Обозначьте места важнейших сражений во время греко - персицких войн и надпишите и?? названия первыми буквами

История
Обозначьте места важнейших сражений во время греко - персицких войн и надпишите и?? названия первыми буквами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Сарды(334 год до нашей эры)2.Анкира(334 г.д.н.э.)3.Исс(333 г.д.н.э.) 4.Тир(333г.д.н.э)5.Мемфис ЕГИПЕТ (333г.д.н.э.)6.Гавгамелы(331 г.д.н.э.)Первое поражение Македонцов.6.ВАВИЛОН.7.ПЕРСЕПОЛЬ(330г.д.н.э.Захват Столицы Персии)8.Экбатаны(330 г.д.н.э.)9.Сузы10.Никея
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