Обозначьте род, число, падеж всех существительных:. Я лежу на животе и вижу перед с??бой только комочек земли, слышу треск кузнечиков.Брожу по рощам, по лугам, любуюсь каждым цветком.

Русский язык
Обозначьте род, число, падеж всех существительных:. Я лежу на животе и вижу перед с??бой только комочек земли, слышу треск кузнечиков.Брожу по рощам, по лугам, любуюсь каждым цветком.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На животе-Предложный падеж.Ед.ч. М.р.Дальше Комочек-Именительный падеж.Ед.ч.М.р Дальше Земли-Р.п.Ед.ч.Ж.р Дальше Треск-И.п.ед.ч.м.р Дальше кузнечиков-В.п.мн.ч.м.р Дальше По рощам-Т.п.мн.ч.ж.р Дальше по лугам-Т.п.мн.ч.м.р Дальше каждым цветком-Т.п.мн.ч.м.р
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