Обозначьте соотношение масс уксусной кислоты и воды в столовом уксусе (9%): а) 9 и 100 б) 90 и 100 в) 9 и 91 г) 9 и 10

Химия

Обозначьте соотношение масс уксусной кислоты и воды в столовом уксусе (9%): а) 9 и 100 б) 90 и 100 в) 9 и 91 г) 9 и 10

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