Обозначте значиую часть в словах освещал неподвижный сбросил
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Обозначте значиую часть в словах освещал неподвижный сбросил
Ответ(ы):
Гость:
ОсвеЩАл нЕподвижный СБросИл
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