Обозначь условными знаками силу и направление ветра а) дует сильный северный ветер.б)дует умеренный западный ветер.в)дует слабый восточный ветер.
Разное
Обозначь условными знаками силу и направление ветра а) дует сильный северный ветер.б)дует умеренный западный ветер.в)дует слабый восточный ветер.
Ответ(ы):
Гость:
а) б) в)
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