Обратите десятичнуюдробь в обыкновенную и выполните умножение.Представьте ответ,если возможно,в виде десятичной дроби. а) 2/3*0,15 б)0,12*1/6в)1/3*0,1г)1,5*5/9д)3 .3/4*0,4е)2,1*3/7 пж с решением

Математика
Обратите десятичнуюдробь в обыкновенную и выполните умножение.Представьте ответ,если возможно,в виде десятичной дроби. а) 2/3*0,15 б)0,12*1/6в)1/3*0,1г)1,5*5/9д)3 .3/4*0,4е)2,1*3/7 пж с решением
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Вот я решила вроде бы правильно))
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