Обратите обыкнавенную дробь в деситичную и выполните действия 7,54+8 3/4;62,4-48 8/25;4 13/20×23,6
Математика
Обратите обыкнавенную дробь в деситичную и выполните действия 7,54+8 3/4;62,4-48 8/25;4 13/20×23,6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7,54+8 3/4= 7,45+8,75= 16,2 62,4- 48 8/25= 62,4 -48,32= 14,08 4 13/20*23,6= 4,65*23,6=109,74
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