Образ елены прекрасной в русских сказках

В сказке «Василий-царевич и Елена Прекрасная» соглашается стать женой несчастного Василия-царевича; вынуждена доказывать свою невинность, оклеветанная Алешей Поповичем;царица золотого царства в сказке «Три царства - медное, серебряное и золотое», заложница Вихря; рассказывают Ивану-царевичу, где его мать;«Елена-царевна Прекрасная — невиданной красоты; алый цвет у ней по лицу рассыпается, белый пух по груди расстилается, видно, как мозжечок из косточки в косточку переливаются» в сказке «Семь Симеонов»; приходит на корабль Симеонов, посмотреть на камень необычной красоты, где оказывается в западне; становится женой царя;королевна в сказке «Сказка об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке», которую из чудесного сада, окруженного золотой решеткой, украл серый волк для царя Афрона; в нее влюбляется Иван-царевич;«за триста земель, в трехсотенном государстве, есть Елена Прекрасная, и есть у ней живая и мертвая вода и моложавые яблоки» в «Сказке о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде»; Иван-царевич тайком, пока Елена Прекрасная спала, ворует воду и яблоки, прихватив еще ее портрет и польстившись на ее красоту; через двенадцать лет она с двумя сыновьями приплывает на двенадцати кораблях к отцу царевича и требует выдать ей «виноватого»;Елена-царевна Прекрасная «приказала выстроить себе храм о двенадцать столбов, о двенадцать венцов» и на высоком троне ждала жениха, который бы на коне-летуне с одного взмаха поцеловал ее в губы в сказке «Сивко-бурко»; становится женой Ванюши;в сказке «Безногий и слепой богатыри» становится женой грозного царя, благодаря Никите Колтоме; первые три ночи она испытывает силу царя, наложив свою руку ему на грудь и надавив крепко-крепко, что ели дух можно перевести; узнав про обман, решает отомстить: приказывает слугам отрубить спящему Никите по колена ноги, положить его в шлюпку и пустить в открытое море, самого же царя заставляет пасти свиней, завладев его царством; к тому же по ее приказу разыскивают Тимофея Колтому и выкалывают ему глаза; расстреляна царем;дочь царя в сказке «Звериное молоко»; спасается вместе с братом Иваном-царевичем от медведя-людоеда после нескольких неудачных попыток с помощью бычка; поселяются в разбойничьем доме; влюбляется в убитого атамана, оживляет его живой и мертвой водой и сговаривается с ним извести Ивана-царевича, давая ему сложные задания; решает убить брата, но мужичок-кулачок останавливает ее и привязывает «голую к дереву, чтоб ее тело съели комары да мухи»; помилованная братом, вновь пытается умертвить его с помощью мертвого зуба;в сказке «Чудесная рубашка» «об ней было по всему свету объявлено: кто победит Змея Горыныча, за того ей замуж идти»; становится женой Ивана купеческого сына; обольщена Змеем Горынычем и с помощью сваренного Змеем опьяняющего зелья узнает тайну силы Ивана; сняв с пьяного Ивана чудо-рубашку, убивает его, разрубив на мелкие кусочки и выкинув в поле, и живет со Змеем; расстреляна воскресшим Иваном;королевна красоты неописанной, украдена злымколдуном, когда она гуляла в саду в сказке «Купленная жена»; куплена Иваном купеческим сыном за триста рублей; дает тому задание купить ей разноцветного шелку (на три копейки, за шесть копеечек и девять копеек), из которого она ткет три ковра; советует мужу вернуть обратно все проспоренное купцом имущество, кроме помойной ямы; дарит Ивану свой перстень; отецвозвращает ее домой, где сажает под замок, но Ивану удается ее вернуть;соглашается стать женой царевича, если тот выполнит три ее задания в сказке «Вещий сон»;царевна-оборотень, лягуша в сказке «Царевна-лягушка»; забыла про своего мужа Ивана-царевича, живет у старухи и готовится к свадьбе с другим; когда Иван-царевич приближается к избушке, Елена оборачивается веретешком, а платье - золотом; убегает с Иваном-царевичем на ковре-самолете от своего жениха, которому нельзя в Русь;упоминается в сказке «Марко Богатый и Василий Бессчастный»: спорит с красным солнышком, кто красивее;царевна, «у ней из косточки в косточку мозжечок переливается», в нее влюблен царь Адор в «Сказке о семи Семионах, родных братьях»; дочь царя Сарга; способна превращаться в лебедя; украдена Семионом-вором и его братьями, которые заманили ее на свой корабль, для царя Адора, чьей женой становится.