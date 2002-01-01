Образ Ермака тимофеевича самое главное

Образ Ермака тимофеевича самое главное

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Доблестный завоеватель Урала,верен царю,грозен ,жаждал спроведливости,горд собой
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