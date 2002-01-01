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Образ Ермака тимофеевича самое главное
Образ Ермака тимофеевича самое главное
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Доблестный завоеватель Урала,верен царю,грозен ,жаждал спроведливости,горд собой
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