Образ Машы Траекуровой 1)краткое история жизни 2)её хорактер 3)история взаимотноше??ий Марии и Владимера 4)что мешало щасте влюблёных 5)как заключилась история их любви 6)почему Маша с Владимером 7)моё отношение к моей героини

Гость: Гость:

1)маша-дочь момещика, рано потеряла мать, у нее есть брат саша 2) имеет твердых характер, была мечтательницей 3) Почувствовала в молодом человеке родственную душу. Узнав вскоре, что учитель Дефордж - -это не кто иной, как Дубровский, известный разбойник, которого давно уже разыскивает полиция, Маша хоть и испугалась, но не отреклась от него. Узнав о мысли отца выдать её замуж за нелюбимого, но богатого человека, Маша решилась на побег с Дубровским. Но судьбе было угодно отнять у нее этот шанс быть с любимым: побег не удался. 4) счатью влюбленный мешал отец маши, он хотел ее выдать за Верейского, был против того, что бы маша и володя были вместе 5) они не смогли сбежать, и маше пришлось выйти замуж за верейского, володя хотел ее спасти, но маша отказалась, сказало, что уже поздно 7) маша- очень смелая девушка, это видно, когда она пытается сбежать с троекуровым, волевая ведь не каждый сможет выйти замуж за нелюбимого человека из-за того, что бы ее отец не навредил володе извини, 6 вопрос не поняла