Образ родины в произведении Слово о Полку Игореве

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Образ родины противопоставлен образу пустынной половецкой степи - «стране незнаемой», ее холмам, болотам, «грязевым» местам. Русская земля для автора - это не только «земля», не только русская природа, русские города, это, в первую очередь, народ, ее населяющий. Создатель «Слова» рассказывает труде пахарей, о женах русских воинов, оплакивающих своих мужей, он говорит о горе всего русского народа после поражения. В этой поэме писатель охватывает события русской жизни за полтора столетия, постоянно обращаясь к новым источникам. Автор «Слова о полку Игореве» рисует удивительно живой образ Русской земли. Создавая «Слово», он окинул взором всю Русь целиком, объединил в своем описании и русскую природу, людей, историю. В своей поэме он объял большие пространства Русской земли: Дон, Волга, Днепр, Дунай, Западная Двина, Донецк, Курск, Киев, Чернигов. Любовью к Родине проникнуто все произведение. Глубокой человечностью веет от описания пейзажа опустелой пашни. Печальные картины заброшенной нивы, на которой вместо пахаря одни только вороны, воспринимаются как своеобразный плач автора о русском народе. Необыкновенная чуткость автора, его большое сердце не могли не привлечь его внимания к народному горю. Его чувства целиком подчинены всепроникающей любви к родной ему Русской земле. Именно она и является главным героем произведения. И именно эта любовь к Родине, к русским людям до предела усилила его чувства, сделала их сложными, обострила его слух, зрение, его поэтическое воображение. Именно любовь к родине стала его истинным вдохновителем. Любовь к родине раскрыла автору скорбные переживания Ярославны, наполнила его сердце горем о погибших русских воинах. Любовь к Родине помогла автору проникнуть в думы воинов, переступить границу Русской земли. Любовь к Родине помогла ему ощутить тревогу мучительно долгой ночи накануне сражения. В основе гениальной наблюдательности автора «Слова», в основе силы его человеческих чувств лежит его любовь к родной страдающей земле. Любовь к Родине водила его пером и определяла глубокую народность и патриотизм «Слова о полку Игореве». Русская земля неразрывно связана для автора с русской природой. Ветер, солнце, грозовые тучи, вечерние зори и утренние восходы, море, овраги, реки составляют тот необычайно широкий фон, на котором развертывается действие «Слова», передают ощущение широких просторов родины. Пределы пейзажа как бы раздвинуты и позволяют увидеть не участок природы, в целую страну. Этот широкий пейзаж особенно четко выступает в плаче Ярославны. Ярославна обращается к ветру, веющему под облаками, лелеющему корабли на синем море, к Днепру, способному пробить каменные горы, к солнцу, которое для всех тепло и прекрасно, а в степи простерло свои жгучие лучи на русских воинов. При этом русская природа не выключена из событий истории. Пейзаж «Слова о полку Игореве» тесно связан с человеком. Русская природа принимает участие в радостях и печалях русского народа. Чем шире охватывает автор Русскую землю, тем конкретнее и жизненнее становится ее образ, в котором оживают реки, вступающие в беседы и Игорем, наделяются человеческим разумом звери и птицы. Ощущение простора, присутствующее в «Слове», усиливается многообразными образами соколиной охоты, участием в действии птиц, совершающих большие перелеты (гусей, гоголей, ворон, кукушек, лебедей). Это объединение всей Русской земли в единый конкретный, живой и волнующий образ является одним из самых существенных элементов призыва автора к единению. Призыв к единению естественно вытекает из этого центрального образа «Слова» – образа единой, прекрасной и страдающей Родины. Этот образ вызывает сочувствие к Русской земле, возбуждает любовь к ее природе, гордость ее историческим прошлым и сознание заложенных в ней непреоборимых сил. Призыв к единению перед лицом внешней опасности пронизывает собою все «Слово» от начала и до конца. Необходимость этого единения автор доказывает на примере неудачного похода князя Игоря. Игорь терпит поражение именно потому, что идет в поход один. Призывом к единению служит и центральный образ «Слова» – образ Русской земли. Одно перечисление упоминаемых в «Слове» русских городов составляет довольно точное представление об обширных пределах Русской земли: Киев, Чернигов, Полоцк, Новгород Великий, Тмутаракань, Курск, Путивль и другие города. «Слово о полку Игореве» полно сильных и волнующих чувств по отношению к Русской земле. Произведение полно истинного патриотизма и чувства сострадания к несчастной, растерзанной междоусобицами Родине. Высокие чувства автора к родной стране передаются и современному читателю, открывшему для себя это великое произведение. Образ родины противопоставлен образу пустынной половецкой степи - «стране незнаемой», ее холмам, болотам, «грязевым» местам. Русская земля для автора - это не только «земля», не только русская природа, русские города, это, в первую очередь, народ, ее населяющий.