Образец письма на Новый Год родственникам. С планом,без ошибок. Данный текст должен состовлять не менее 10 предложений. Заранее спасибо!!

Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня важное число, мы скажем без сомнения! И, как у всех, у нас есть супер-настроение! С Новым годом поздравляю, счастья всем, добра желаю! С Новым годом! Всего самого наилучшего! Радости! Ура! Новый год! ПЛАН: 1. Вводная часть. 2. Стих-поздравление. 3. Желание от себя.