Образец: На столе лежит наряд.(документ или одежда ) На столе лежит наряд на угол?? На столе лежит праздничный наряд Помогите придумать предложения к этому : Коан не работает.(водопроводный или строительный )

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Образец: На столе лежит наряд.(документ или одежда ) На столе лежит наряд на угол?? На столе лежит праздничный наряд Помогите придумать предложения к этому : Коан не работает.(водопроводный или строительный )

Автор: Гость