Образование атмосферных потоков

Миры, поддерживающие жизнь, имеют в изобилии воду, а в период затвердевания после большого взрыва водород и кислород может быть найден во многих формах свободно плавающим вокруг сильно разогретых прото-планет. Поскольку планеты отвердевают, повышающееся давление приводит к разогреву, но со временем тепло рассеивается. А тем временем поверхность кипит. Позже происходит конденсация, приводящая к формированию на поверхности морей, но поскольку природа не терпит пустоты, не все свободно плавающие молекулы оседают. Каковы причины существования атмосферы, и какие факторы воздействуют на состав образующейся атмосферы. Атмосфера формируется даже при отсутствии тепла, которое вызывает испарение молекул любого вида. Земная атмосфера продолжает формироваться и сегодня, но разве океаны кипят? Водяной пар находится в атмосфере Земли в изобилии, однако он поступает туда не из-за действия сильного тепла, а в результате заполнения пустоты. Создайте вакуум у поверхности воды в резервуаре и наблюдайте, что получится - будет образовываться водяной пар. Вода из резервуара испарится не полностью, потому что её нормальное состояние при температуре конденсации - жидкое. Но то, что есть постоянное движение молекул, не означает, что молекулы, оторвавшиеся от поверхности, подобно автомобилю без тормозов, в вакууме ни во что не ударяются. В определённый момент движущиеся в воздухе молекулы начинают соударяться друг с другом и отталкиваются в противоположном направлении к поверхности воды в резервуаре, и ситуация стабилизируется. Так, но не означает ли это, что атмосфера планеты постоянно улетучивается в космос? И да, и нет. Дальний космос резко холоден, и при движении вдалеке от поверхности планеты процесс соударений оторвавшихся молекул замедляется. Ситуация снова стабилизируется. Однако некоторая небольшая потеря атмосферы является постоянным фактором, так что через миллиарды лет какое-то небольшое количество вещества планеты рассеется.