Образование и научные знание и искусство в древней греции напишите или пришлите реферат токо не большое
История
Образование и научные знание и искусство в древней греции напишите или пришлите реферат токо не большое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Искусство Древней Греции — период в истории европейского искусства, охватывающий время примерно с 1050 года до н. э. до эпохи Римской империи. Характерно для Древней Греции, ее колоний, части Скифии и эллинистического побережья Передней Азии.
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